Daily Mail: молоко может облегчить симптомы изжоги

Питер Ворвелл, профессор кафедры гастроэнтерологии Манчестерского университета (Великобритания) рассказал, что для улучшения самочувствия при изжоге рекомендуется выпить молоко. Об этом сообщает Daily Mail.

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Врач объяснил, что препараты от изжоги содержат альгинат натрия и гидрокарбонат калия, вещества, которые при попадании в организм которые обволакивают пищевод, нейтрализуя действие соляной кислоты. Соляная кислота входит в состав желудочного сока, под воздействием которого расщепляется пища.

Гастроэнтеролог отметил, что употребление молока также может временно облегчить симптом изжоги, поскольку этот продукт способен частично нейтрализовать кислоту. Тем не менее, сильная боль или жжение после приема пищи могут послужить поводом немедленного обращения к врачу. Также лучше проконсультироваться со специалистом, если изжога возникает часто, а неприятные ощущения сохраняются более двух-трех недель.