Что такое менструация и зачем она нужна? Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы

Менструация — процесс в женском организме, который сопровождается неприятными ощущениями и болью, а также изменениями настроения перед непосредственным началом месячных. Однако этот процесс жизненно необходим и отражает, насколько правильно функционирует половая система женщины. «Лента.ру» выяснила, почему у некоторых женщин возникают сильные боли во время месячных, в каком возрасте у девочек должна начаться менструация и почему нервничать и злиться перед началом менструации — это нормально.

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Что такое менструация?

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Врач акушер-гинеколог Оксана Лышканец в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что менструальный цикл — это повторяющиеся процессы в организме женщины на протяжении всего месяца, которые направлены на реализацию репродуктивной функции, то есть на наступление беременности. Эксперт обращает внимание, что в это время происходят изменения во многих женских органах: в яичниках, матке и влагалище.

Самый главный процесс, который происходит во время менструального цикла, — это овуляция. Именно во время овуляции вероятность оплодотворения яйцеклетки и наступления беременности максимальна, объясняет Лышканец. Когда женский организм в норме, овуляция происходит в середине цикла.

Если за время менструального цикла оплодотворение не произошло, начинается менструация. Кровотечение наступает, потому что в этот момент внутренний слой матки, который называется эндометрий, начинает отторгаться — из-за этого оголяются кровеносные сосуды, питающие матку.

День, когда начинается менструация и непосредственно кровотечение, — первый день менструального цикла

Фазы менструального цикла

Фолликулярная фаза. В это время в организме наблюдаются низкие уровни эстрогена и прогестерона. В результате начинает распадаться эндометрий, который затем отторгается — так начинается менструальное кровотечение. Почти в то же время начинает незначительно расти уровень фолликулостимулирующего гормона, из-за чего несколько фолликулов в яичниках развиваются. Когда уровень фолликулостимулирующего гормона снижается, обычно продолжает свое развитие только один доминирующий фолликул, который активно вырабатывает эстроген. Овуляторная фаза. Во время овуляторной фазы происходит выброс фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов.

Последний служит стимулом выхода яйцеклетки, готовой к оплодотворению, тем самым начиная овуляцию. К тому времени уровень эстрогена падает, а прогестерона, наоборот, начинает расти. Лютеиновая фаза. В это время в организме снижаются уровни лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. Разрыв фолликула, который появился из-за выхода яйцеклетки, закрывается, а сам фолликул образует желтое тело, которое начинает вырабатывать прогестерон. Вместе с эстрогеном этот гормон готовит матку к возможному оплодотворению, симулируя утолщение ее слизистой оболочки. Если оплодотворение не произошло, желтое тело перестает вырабатывать прогестерон и дегенерирует. Также начинается снижение уровня эстрогена, а верхние слои слизистой оболочки отслаиваются, что вызывает менструальное кровотечение. Так начинается новый менструальный цикл.

Можно ли забеременеть не во время овуляции?

Оксана Лышканец объясняет — вероятность зачатия действительно меньше всего во время самой менструации, а больше всего — в период овуляции. Однако это не значит, что при занятии сексом во время месячных женщина автоматически защищена от наступления беременности.Акушер-гинеколог отмечает, что оплодотворение, по идее, может произойти в любой день менструального цикла. Существуют даже случаи наступления беременности в период самой менструации, то есть в первые пять дней цикла менструаций.

Не существует дня менструального цикла, когда вероятность забеременеть равна нулю Оксана Лышканец врач акушер-гинеколог

Что происходит в организме после окончания кровотечения?

После окончания менструации начинается фаза регенерации — слизистая оболочка матки восстанавливается. Оксана Лышканец объясняет, что регенерируется и утолщается она с целью дальнейшей имплантации оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки.

Одновременно с этим в организме женщины повышается уровень эстрогенов — главных женских гормонов, которые стимулируют рост эндометрия в матке.

Как часто должны наступать месячные?

В норме менструальный цикл должен длиться от 21 до 38 дней, говорит врач. Чтобы его отслеживать, женщине стоит вести менструальный календарь.

Любая женщина обязательно должна вести менструальный календарь и считать среднюю продолжительность менструального цикла за последний год. Если это среднее число меньше 21 или больше 38, то это звоночек, что нужно обратиться к врачу Оксана Лышканец врач акушер-гинеколог

Как выглядит кровь во время менструации?

Продолжительность самого кровотечения может составлять от трех до восьми дней — если месячные идут меньше, то они считаются скудными, если больше — обильными. На протяжении всего этого процесса стоит пользоваться средствами гигиены, подбирая их в зависимости от обильности кровотечения.

30-80 миллилитров крови в среднем теряет женщина во время месячных

При этом Оксана Лышканец советует следить за интенсивностью выделений — если кровопотери во время месячных будут слишком сильными, это может сказаться на здоровье женщины. «В таких случаях на анализе крови мы будем видеть анемию, дефицит гемоглобина и эритроцитов», — объясняет эксперт.

Когда у девочек наступают первые месячные?

Первая менструация, или менархе, в среднем наступает в возрасте от 12 до 15 лет. Врач акушер-гинеколог обращает внимание, что месячные могут начаться раньше или позже — это зависит от многих внешних и внутренних факторов.

Если менструация не началась в 16 лет, стоит обратиться к врачу за консультацией

Для того чтобы менструация наступила, нужно, чтобы произошло созревание пяти уровней регуляции менструального цикла — это длительный процесс, который как раз и занимает в среднем 12 лет.

Что такое пять уровней регуляции менструального цикла? Существует так называемая иерархия регуляции менструального цикла, за которую отвечают следующие органы. Кора больших полушарий мозга — она отвечает за регуляцию эмоций. Стресс и переживания могут напрямую влиять на наличие месячных. Гипоталамус — это железа в головном мозге. Она вырабатывает основные гормоны, которые необходимы для регуляции менструального цикла. Гипофиз — он вырабатывает фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны. Первый отвечает за образование фолликулов — будущих созревающих яйцеклеток. Лютеинизирующий гормон, в свою очередь, необходим для поддержания менструального цикла после овуляции. Яичники — здесь происходит главная часть фолликулярной фазы менструального цикла: развитие фолликула от самой ранней стадии и до тех пор, пока не образовывается и не выходит яйцеклетка. Репродуктивная система — матка, маточные трубы, молочные железы, которые изменяются под влиянием половых гормонов.

Почему месячные не начинаются вовремя?

Оксана Лышканец объясняет, что существует достаточно большое количество причин, из-за которых первичная менструация может не наступить вовремя.

Немаловажным фактором, который влияет на наступление менструации, служит накопление в организме девочки жировой ткани. Дело в том, что жировые клетки тоже сами по себе вырабатывают женские гормоны — эстрогены.

22% жировой ткани от общей массы тела — условная минимальная граница, с которой у девочек наступает менструация

Если у девочки маленький запас жировой ткани или в принципе нет жировых накоплений, то у нее нет и запаса эстрогенов, который влияет на наступление менструального цикла, объясняет эксперт.

Во взрослом возрасте также стоит обращать внимание на задержку месячных — это может быть признаком серьезных проблем со здоровьем.

Причины нарушений менструального цикла:

Правда ли, что месячные могут не начаться из-за стресса?

Оксана Лышканец объясняет: «Все наши переживания и стрессы так или иначе могут влиять на менструальный цикл». Например, во время Великой Отечественной войны у большинства женщин из-за стресса подолгу не было менструации.

Организм современной женщины тоже может испытывать стресс в разных ситуациях, и это приведет к задержке месячных. Нарушение менструального цикла может произойти, например, во время путешествий — из-за акклиматизации организма.

Когда мы прилетаем, например, на море, у нас может быть задержка месячных. Это, в принципе, нормальная ситуация Оксана Лышканец врач акушер-гинеколог

Что такое предменструальный синдром, или ПМС?

Обычно за несколько дней до наступления менструации женщина может ощущать определенные изменения в организме.

Что может чувствовать женщина перед месячными:

Акушер-гинеколог объясняет, что все эти изменения связаны с гормональной перестройкой организма — предменструальный синдром (ПМС) возникает из-за того, что перед началом месячных в организме женщины повышается уровень гормона прогестерона.

В случаях, когда ПМС оказывает сильное влияние на организм и мешает полноценно заниматься ежедневными делами, следует обратиться за помощью к специалисту — это может быть признаком сбоев в работе организма. Врач может назначить комбинированные оральные контрацептивы (КОК) для купирования предменструального синдрома.

С помощью препаратов мы перекладываем функцию регуляции менструального цикла с нашего организма на гормоны, которые поступают извне, и ПМС уходит Оксана Лышканец врач акушер-гинеколог

Какие препараты помогут выровнять цикл?

Врач акушер-гинеколог Оксана Лышканец рассказывает, что существует множество схем гормональной терапии, однако женщинам ни в коем случае не стоит самостоятельно назначать себе препараты для регуляции цикла.

Перед тем как принимать гормональные препараты, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Подбор препаратов — это очень тонкий, очень сложный и индивидуальный процесс. Для него необходимо комплексное обследование, выяснение всех причин и сдача анализов. Только тогда мы назначаем гормональные препараты.

Существуют гормональные препараты, которые могут полностью заменить женщине менструальный цикл — то есть они сами по себе будут регулировать все менструации, объясняет Лышканец.

Этот процесс будет называться не менструацией, а менструальноподобным кровотечением — под влиянием гормонов, поступающих извне, внутренний слой матки начинает отторгаться циклично каждый месяц в один и тот же день. При этом в организме женщины не созревают яйцеклетки и, соответственно, не наступают нормальные месячные.

КОК не защищают от наступления менопаузы — они не сохраняют овуляторный резерв организма

Почему во время месячных болит живот?

Не стоит бояться болей в нижней части живота во время менструации, отметила эксперт. При месячных происходят сокращения матки, вызванные гормональными изменениями и внутренними процессами организма.

По сути, ощущения болей во время менструации идентичны болям во время схваток у беременных — за исключением того, что болевые ощущения в первом случае значительно слабее.

Во время месячных нормально испытывать боль, которая не нарушает привычный образ жизни женщины

Оксана Лышканец объясняет, что если после приема обезболивающей таблетки женщина чувствует себя хорошо и может заниматься повседневными делами, то месячные протекают нормально.Чтобы уменьшить болевые ощущения, в первые три дня месячных лучше не заниматься спортом и в целом ограничить физическую активность.

Однако если силы на тренировку все-таки есть, не стоит выполнять упражнения, в которых ноги будут подниматься выше уровня головы, — это может привести к попаданию крови из матки в брюшную полость. Это касается, например, упражнения «березка» и многих асан из йоги.

Если болевые ощущения не снимаются обезболивающими препаратами, продолжаются длительное время и не позволяют вести привычный образ жизни — следует обратиться к врачу.

В каком возрасте месячные прекращаются?

Пока у женщины длится репродуктивный период — то есть она может забеременеть и родить ребенка — менструальный цикл будет продолжаться. Момент, когда месячные заканчиваются навсегда, а с последней менструации прошло не менее 12 месяцев, называется менопаузой.

Менопауза наступает, когда яичники перестают выделать яйцеклетки, а в организме вырабатывается меньше половых гормонов: снижаются уровни эстрогена и прогестерона, а также андрогена.