Малышева рассказала, что делать при травме на катке

Катание на коньках может привести к падению и травме лучевой кости, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в таком случае пострадавшему необходимо оказать первую помощь. Более опасной травмой является ушиб головного мозга при ударе головой об лед, это состояние требует срочной госпитализации, отметила она.

Малышева рассказала, что делать при травме на катке
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Врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что самой частой травмой, получаемой на катках, является травма лучевой кости. Это обусловлено тем, что люди часто вытягивают руки, когда падают. Перелом лучевой кости возникает из-за того, что человек давит на руку всем своим весом. В случае такой травмы специалисты рекомендуют зафиксировать пострадавшим руку, в частности локоть и предплечье. Для этого можно использовать любые подручные средства, в том числе шарфы.

В некоторых случаях во время катания на коньках можно упасть и удариться головой об лед, предупредил хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.

Это страшная травма, потому что может произойти сотрясение или ушиб мозга. Когда человек теряет сознание, это очень тревожный факт, требующий обращения в скорую помощь, — отметил он.

Специалисты уточняют, что при ударе головой необходимо обратиться к врачу, так как кровоизлияние в мозг может протекать медленно и незаметно. В конечном счете отсутствие лечения может привести к смертельному исходу.

Врач-травматолог Константин Терновой ранее посоветовал россиянам забыть о смартфонах в гололедицу. По его словам, пешеходам следует аккуратно передвигаться и не пользоваться телефонами, чтобы не отвлечься. Это позволит избежать падения, подчкеркнул он.

Болезни и лекарства
Андрей Продеус
Михаил Коновалов
Елена Малышева
Первый канал