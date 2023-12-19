Малышева рассказала, что делать при травме на катке

Катание на коньках может привести к падению и травме лучевой кости, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в таком случае пострадавшему необходимо оказать первую помощь. Более опасной травмой является ушиб головного мозга при ударе головой об лед, это состояние требует срочной госпитализации, отметила она.

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Врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что самой частой травмой, получаемой на катках, является травма лучевой кости. Это обусловлено тем, что люди часто вытягивают руки, когда падают. Перелом лучевой кости возникает из-за того, что человек давит на руку всем своим весом. В случае такой травмы специалисты рекомендуют зафиксировать пострадавшим руку, в частности локоть и предплечье. Для этого можно использовать любые подручные средства, в том числе шарфы.

В некоторых случаях во время катания на коньках можно упасть и удариться головой об лед, предупредил хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.

Это страшная травма, потому что может произойти сотрясение или ушиб мозга. Когда человек теряет сознание, это очень тревожный факт, требующий обращения в скорую помощь, — отметил он.

Специалисты уточняют, что при ударе головой необходимо обратиться к врачу, так как кровоизлияние в мозг может протекать медленно и незаметно. В конечном счете отсутствие лечения может привести к смертельному исходу.