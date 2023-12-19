Онколог заявил о риске заработать рак горла через поцелуй

Поцелуй или незащищенный оральный секс могут спровоцировать развитие рака горла. О том, почему это возможно, рассказал онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

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В беседе с журналистами медик отметил, что наиболее распространенной формой рака ротоглотки является рак миндалин. Он может развиться из-за вируса папилломы человека (ВПЧ), передающегося от носителя вируса через поцелуй или незащищенный оральный секс. Наибольшему риску подвержены сексуально активные люди, у которых много партнеров для интимных утех, передает издание "Газета.Ru".

– В последние годы лидирующей причиной возникновения рака ротоглотки является инфицирование ВПЧ, особенно 16 и 18 типа. Это вирусы высокого онкогенного риска, – сообщил Иванов.