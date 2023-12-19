Врач-гастроэнтеролог назвала неочевидную причину испорченного настроения и усталости
От работы печени напрямую зависит настроение, рассказала «ФедералПресс» врач диетолог – гастроэнтеролог Ксения Селезнева. Когда печень перестает должным образом перерабатывать кровь из-за болезни, токсины начинают отравлять организм, в том числе сбой происходит и в головном мозге.
«Такие симптомы, как головная боль, бессонницу, хроническую усталость, депрессию, люди обычно не связывают с заболеванием печени. Дело в том, что в печени нет нервных окончаний, и сложно определить, что с органом что-то не так. Перемены настроения списывают на жизненные факторы», – отмечает гастроэнтеролог.
Ксения Селезнева отмечает, что помимо перемен в настроении нужно обратить внимание на следующие симптомы: слабость, дискомфорт и тяжесть в правом подреберье, снижение аппетита, тошнота, рвота, повышенное газообразование, диарея, неприятный привкус во рту, бледный стул, желтоватый оттенок глаз, возможно, повышение температуры. В этом случае нужно обязательно обратиться к терапевту или гепатологу.
По словам врача, чтобы поддержать здоровье печени, следует отказаться от употребления алкоголя и курения, жирной пищи, больше двигаться, избегать стрессов.
Ранее «ФедералПресс» писал, о том, что врачи дали совет россиянам, нужно ли чистить печень.