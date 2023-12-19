Врач-гастроэнтеролог назвала неочевидную причину испорченного настроения и усталости

«Такие симптомы, как головная боль, бессонницу, хроническую усталость, депрессию, люди обычно не связывают с заболеванием печени. Дело в том, что в печени нет нервных окончаний, и сложно определить, что с органом что-то не так. Перемены настроения списывают на жизненные факторы», – отмечает гастроэнтеролог.