Терапевт рассказала, как облегчить течение пневмонии

Терапевт Миронова рассказала, как облегчить течение пневмонии
Пневмония, характеризующаяся воспалением легочной ткани, возникает по разным причинам. Чаще всего развитие данного заболевания провоцируется бактериями. Но, в некоторых случаях, пневмония вызывается вирусами или грибами.
Врач-терапевт Юлия Миронова рассказала Известиям, какие действия необходимо предпринять еще в самом начале болезни, чтобы облегчить ее течение.
По словам специалиста, во избежание осложнений, важно как можно раньше определиться с диагнозом и его возбудителем. Для этого стоит относиться к своему здоровью как можно внимательнее и обращать внимание на характерные симптомы.
Признаки пневмонии схожи с теми, что возникают при острых респираторных вирусных инфекциях:
- повышение температуры тела;
- кашель с отхождением мокроты;
- боли в груди и одышка;
- повышенная потливость;
- слабость и ломота в теле, озноб.
«Тревожным в отношении развития пневмонии является появление этих симптомов «второй волной» после уже перенесенной вирусной инфекции, так как пневмонии могут «садиться на хвост» вирусной инфекции, воспользовавшись кратковременным снижением иммунитета человека», — отметила доктор.
Консультация врача при проявлении вышеперечисленных симптомов необходима. Только осмотр специалиста и все необходимые анализы и исследования помогут выявить возбудителя заболевания, что поможет составить верную схему лечения. Также врач отметила, что самостоятельно подбирать антибиотики и переносить пневмонию "на ногах" – крайне опасная история.
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