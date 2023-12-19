Терапевт Миронова рассказала, как облегчить течение пневмонии

Пневмония, характеризующаяся воспалением легочной ткани, возникает по разным причинам. Чаще всего развитие данного заболевания провоцируется бактериями. Но, в некоторых случаях, пневмония вызывается вирусами или грибами.

Терапевт рассказала, как облегчить течение пневмонии
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Врач-терапевт Юлия Миронова рассказала Известиям, какие действия необходимо предпринять еще в самом начале болезни, чтобы облегчить ее течение.

По словам специалиста, во избежание осложнений, важно как можно раньше определиться с диагнозом и его возбудителем. Для этого стоит относиться к своему здоровью как можно внимательнее и обращать внимание на характерные симптомы.

Перечислены различия между пневмонией и бронхитом

Признаки пневмонии схожи с теми, что возникают при острых респираторных вирусных инфекциях:

  • повышение температуры тела;
  • кашель с отхождением мокроты;
  • боли в груди и одышка;
  • повышенная потливость;
  • слабость и ломота в теле, озноб.

«Тревожным в отношении развития пневмонии является появление этих симптомов «второй волной» после уже перенесенной вирусной инфекции, так как пневмонии могут «садиться на хвост» вирусной инфекции, воспользовавшись кратковременным снижением иммунитета человека», — отметила доктор.

Консультация врача при проявлении вышеперечисленных симптомов необходима. Только осмотр специалиста и все необходимые анализы и исследования помогут выявить возбудителя заболевания, что поможет составить верную схему лечения. Также врач отметила, что самостоятельно подбирать антибиотики и переносить пневмонию "на ногах" – крайне опасная история.

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