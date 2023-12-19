Россиянам назвали причины срочно обратиться к врачу при ОРВИ

Болеть ОРВИ два-три раза в год — нормально, но из-за малоподвижного образа жизни и авитаминоза заболевание может протекать тяжелее и с большим количеством осложнений, предупредила терапевт, главный врач клиники Medical On Group Нелли Багдалова. Причины, по которым россиянам нужно срочно обратиться к врачу при простуде, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Багдалова указала, что перенести до четырех ОРВИ за год считается нормой, особенно часто люди болеют осенью и весной, в период максимальной активности вирусов. Если заболевание протекает без осложнений в виде бронхита, гайморита или пневмонии, тревогу бить не стоит, рассказала врач. Тщательно обследоваться, по ее словам, необходимо лишь в случае, если простуда регулярно влечет за собой тяжелые последствия или же человек болеет очень часто, что ему было несвойственно раньше.

Частые, затяжные или с осложнениями простуды могут сигнализировать о хронических, вялотекущих бактериальных или вирусных заболеваниях.

Также, как отметила собеседница «Ленты.ру», причиной частых простуд могут быть дефицит витаминов и микроэлементов, малоподвижный образ жизни, прием антибактериальных препаратов и антисептиков без назначения врача.

В зоне риска частых и тяжелых простуд находятся беременные и только что родившие женщины, предупредила Багдалова. У пациентов с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, ХОБЛ), сердца, почек, печени, раком, нарушением обмена веществ, иммунодефицитами, а также у людей старше 65 лет иммунитет может быть ослаблен, что делает их особенно уязвимыми перед ОРВИ, подытожила Багдалова.