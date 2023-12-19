Возрастной андрогенный дефицит у мужчин: что это такое и как с ним справиться

Уровень тестостерона у мужчин снижается с возрастом — это хорошо известный факт. Для описания данного феномена используется термин «возрастной андрогенный дефицит» (ВАД). Что это за состояние и можно ли с этим что-то сделать, рассказал «Вечерней Москве» врач — уролог-андролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры урологии, андрологии и онкоурологии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный андролог «Клиники Фомина» Юрий Кастрикин.

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Симптомы снижения уровня тестостерона

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Согласно данным исследования The European Male Aging Study, уменьшение уровня общего тестостерона происходит на 0,4 процента в год, а уровня свободного тестостерона — на 1,3 процента в год. Также известно, что сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет второго типа), а также избыточная масса тела (ожирение), могут приводить к значительному снижению тестостерона, связанного с возрастом.

Проявления ВАД у разных мужчин не являются специфическими или универсальными и могут варьироваться. Помимо снижения уровня тестостерона (что подтверждается лабораторными исследованиями), мужчина может обратить внимание:

на снижение либидо;

наличие эректильной дисфункции;снижение физической активности и мотивации;

изменения настроения;

раздражительность;

усталость;

нарушения сна;

повышенная потребность во сне.

Стоит отметить, что вышеперечисленные жалобы проявляются как при наличии дефицита тестостерона, так и без такового, поскольку могут быть связаны с сопутствующими заболеваниями или приемом лекарственных препаратов, влияющих на биологическую активность тестостерона. Поэтому важно обратиться к специалисту для того, чтобы своевременно провести диагностические мероприятия.

Почему снижается уровень тестостерона

Мужчинам с сахарным диабетом второго типа и ожирением могут проводить скрининг на предмет дефицита тестостерона, поскольку чаще всего именно такие пациенты сталкиваются с данной проблемой.

В случаях, когда дефицит тестостерона связан с ожирением, первичным подходом в лечении будет являться снижение веса и изменение образа жизни посредством увеличения физической активности. При этом проведение заместительной гормональной терапии (ЗГТ) у таких мужчин будет способствовать восстановлению уровня тестостерона, тем самым уменьшению выраженности симптомов дефицита тестостерона и повышать их мотивацию.

Если же дефицит тестостерона связан с хроническими заболеваниями, например метаболическими нарушениями, первоначально проводится диагностика и лечение основного заболевания, которое и является первопричиной.

Что делать

Для проведения ЗГТ доступны препараты тестостерона, которые отличаются по способу введения и фармакокинетическим особенностям. Решение о выборе конкретного препарата должно приниматься лечащим врачом и пациентом совместно, поскольку зависит от клинической ситуации, потребностей и ожиданий пациента.

Лечащий врач подробно информирует о недостатках и преимуществах всех доступных препаратов тестостерона. Важно помнить, что у препаратов тестостерона имеются противопоказания, поэтому нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.

Одним из противопоказаний является планирование зачатия.

На фармакологическом рынке в РФ доступны формы препаратов тестостерона в виде геля и инъекционные препараты. Целью применения препаратов тестостерона является уменьшение выраженности проявления симптомов дефицита тестостерона путем его восстановления до нормальных физиологических значений.