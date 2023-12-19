Возрастной андрогенный дефицит у мужчин: что это такое и как с ним справиться
Уровень тестостерона у мужчин снижается с возрастом — это хорошо известный факт. Для описания данного феномена используется термин «возрастной андрогенный дефицит» (ВАД). Что это за состояние и можно ли с этим что-то сделать, рассказал «Вечерней Москве» врач — уролог-андролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры урологии, андрологии и онкоурологии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный андролог «Клиники Фомина» Юрий Кастрикин.
Симптомы снижения уровня тестостерона
Согласно данным исследования The European Male Aging Study, уменьшение уровня общего тестостерона происходит на 0,4 процента в год, а уровня свободного тестостерона — на 1,3 процента в год. Также известно, что сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет второго типа), а также избыточная масса тела (ожирение), могут приводить к значительному снижению тестостерона, связанного с возрастом.
Проявления ВАД у разных мужчин не являются специфическими или универсальными и могут варьироваться. Помимо снижения уровня тестостерона (что подтверждается лабораторными исследованиями), мужчина может обратить внимание:
- на снижение либидо;
- наличие эректильной дисфункции;снижение физической активности и мотивации;
- изменения настроения;
- раздражительность;
- усталость;
- нарушения сна;
- повышенная потребность во сне.
Стоит отметить, что вышеперечисленные жалобы проявляются как при наличии дефицита тестостерона, так и без такового, поскольку могут быть связаны с сопутствующими заболеваниями или приемом лекарственных препаратов, влияющих на биологическую активность тестостерона. Поэтому важно обратиться к специалисту для того, чтобы своевременно провести диагностические мероприятия.
Почему снижается уровень тестостерона
Мужчинам с сахарным диабетом второго типа и ожирением могут проводить скрининг на предмет дефицита тестостерона, поскольку чаще всего именно такие пациенты сталкиваются с данной проблемой.
В случаях, когда дефицит тестостерона связан с ожирением, первичным подходом в лечении будет являться снижение веса и изменение образа жизни посредством увеличения физической активности. При этом проведение заместительной гормональной терапии (ЗГТ) у таких мужчин будет способствовать восстановлению уровня тестостерона, тем самым уменьшению выраженности симптомов дефицита тестостерона и повышать их мотивацию.
Если же дефицит тестостерона связан с хроническими заболеваниями, например метаболическими нарушениями, первоначально проводится диагностика и лечение основного заболевания, которое и является первопричиной.
Что делать
Для проведения ЗГТ доступны препараты тестостерона, которые отличаются по способу введения и фармакокинетическим особенностям. Решение о выборе конкретного препарата должно приниматься лечащим врачом и пациентом совместно, поскольку зависит от клинической ситуации, потребностей и ожиданий пациента.
Лечащий врач подробно информирует о недостатках и преимуществах всех доступных препаратов тестостерона. Важно помнить, что у препаратов тестостерона имеются противопоказания, поэтому нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.
Одним из противопоказаний является планирование зачатия.
На фармакологическом рынке в РФ доступны формы препаратов тестостерона в виде геля и инъекционные препараты. Целью применения препаратов тестостерона является уменьшение выраженности проявления симптомов дефицита тестостерона путем его восстановления до нормальных физиологических значений.
Важно отметить, что, когда мужчина получает препарат тестостерона, он находится под наблюдением лечащего врача, который регулярно оценивает клинические параметры, а также биохимические показатели с целью контроля эффективности и безопасности проведения заместительной гормональной терапии.