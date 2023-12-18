«Пухляш» Дмитрий Красилов страдал неизлечимой болезнью

Дмитрий Красилов, прославившийся после шоу «Танцы» на ТНТ и клипа LittleBig, умер на 30 году жизни. Тело артиста обнаружили в квартире одного из московских ЖК 18 декабря в шестом часу вечера. Шоумен не выходил на связь долгое время, поэтому директор начал бить тревогу.

«Пухляш» Дмитрий Красилов страдал неизлечимой болезнью
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По предварительным данным «Пухляш» скончался от острой сердечной недостаточности. Накануне он посетил премьеру новогодней комедии, где встретился с продюсером Сергеем Дворцовым. Он подтвердил, что Дмитрий чувствовал себя не самым лучшим образом.

Оказалось, что помимо лишнего веса, а Красилов весил 120 кг при росте 160 см, у него было неизлечимое заболевание.

«Мы поздоровались на красной дорожке, я ему сказал:» Привет, дорогой". Он улыбнулся. Потом сфотографировлись вместе. Я ему сказал, что уже надо подниматься наверх, так как начинается фильм, а он признался, что плохо себя чувствует. Я не стал уговаривать остаться, так как знал, что у Дмитрия проблемы со здоровьем. Дело в том, что месяца три назад он мне признался, что страдает диабетом и сидит на инсулине", — цитирует Дворцова «МК».

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