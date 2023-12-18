«Пухляш» Дмитрий Красилов страдал неизлечимой болезнью

«Мы поздоровались на красной дорожке, я ему сказал:» Привет, дорогой". Он улыбнулся. Потом сфотографировлись вместе. Я ему сказал, что уже надо подниматься наверх, так как начинается фильм, а он признался, что плохо себя чувствует. Я не стал уговаривать остаться, так как знал, что у Дмитрия проблемы со здоровьем. Дело в том, что месяца три назад он мне признался, что страдает диабетом и сидит на инсулине", — цитирует Дворцова «МК».