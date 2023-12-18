«Пухляш» Дмитрий Красилов страдал неизлечимой болезнью
Дмитрий Красилов, прославившийся после шоу «Танцы» на ТНТ и клипа LittleBig, умер на 30 году жизни. Тело артиста обнаружили в квартире одного из московских ЖК 18 декабря в шестом часу вечера. Шоумен не выходил на связь долгое время, поэтому директор начал бить тревогу.
По предварительным данным «Пухляш» скончался от острой сердечной недостаточности. Накануне он посетил премьеру новогодней комедии, где встретился с продюсером Сергеем Дворцовым. Он подтвердил, что Дмитрий чувствовал себя не самым лучшим образом.
Оказалось, что помимо лишнего веса, а Красилов весил 120 кг при росте 160 см, у него было неизлечимое заболевание.
«Мы поздоровались на красной дорожке, я ему сказал:» Привет, дорогой". Он улыбнулся. Потом сфотографировлись вместе. Я ему сказал, что уже надо подниматься наверх, так как начинается фильм, а он признался, что плохо себя чувствует. Я не стал уговаривать остаться, так как знал, что у Дмитрия проблемы со здоровьем. Дело в том, что месяца три назад он мне признался, что страдает диабетом и сидит на инсулине", — цитирует Дворцова «МК».