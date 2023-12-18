Всего одна таблетка: врачи сообщили о новом методе защиты от ИППП

Учёные обнаружили, что доступный антибиотик может защитить человека от заражения инфекций, передающихся половым путём (ИППП). По словам специалиста по инфекционным заболеваниям в Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Кристофера Фольца, принимать препарат нужно в течение 72 часов после незащищённого секса.

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Эксперт отмечает, что презервативы по-прежнему остаются главным методом, который позволяет предотвратить ИППП. Но если по каким-то причинам использовать его не получилось, то в этом случае поможет антибиотик доксициклин, который относится к группе тетрациклинов.

Препарат широкого спектра действия уже давно используется для лечения различных заболеваний. Его применяют при инфекциях ЛОР-органов, мочеполовой системы, желчевыводящих путей, кожи, сифилисе, инфекционных заболеваниях глаз.