Лор-врач: зависимость от капель в нос можно вылечить подходящей терапией

"Большое значение здесь имеет сила привычки, когда у человека несколько лет эти флакончики с каплями разбросаны по всем сумочкам, в машине, на рабочем столе, и рука сама за этим тянется. Если капли заменить - в эти же флакончики влить совершенно другую терапию - то люди поймут, что это им в принципе-то и не нужно", — заключила она.