Выяснились неочевидные признаки хронического стресса

«Подобные серийные и часто бессознательные движения могут говорить о стрессе, а порой - и о расстройствах неврологического характера. Они мешают сконцентрироваться, досаждают окружающим и показывают высокий уровень тревоги, а впоследствии могут привести к обсессивно-компульсивным расстройствам. А скрип зубами и похрустывание пальцами может привести к повреждению суставов и зубов», - цитирует Уланкину «Газета.ru».