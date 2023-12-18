Выяснились неочевидные признаки хронического стресса
Врач Ольга Уланкина сообщила, что на хронический стресс может указывать навязчивые действия, к примеру, подергивание ногой, раскачивание из стороны в сторону, щелканье пальцами и прочее. Так человек старается непроизвольно избавиться от лишней энергии, чтобы справиться с напряжением.
«Подобные серийные и часто бессознательные движения могут говорить о стрессе, а порой - и о расстройствах неврологического характера. Они мешают сконцентрироваться, досаждают окружающим и показывают высокий уровень тревоги, а впоследствии могут привести к обсессивно-компульсивным расстройствам. А скрип зубами и похрустывание пальцами может привести к повреждению суставов и зубов», - цитирует Уланкину «Газета.ru».
Еще один признак хронического стресса – самоповреждения. Речь идет о привычках грызть ногти, кусать губы и отрывать заусенцы. Подобные манипуляции могут привести к печальным последствиям.
«Места расчесов и повреждений нередко воспаляются, долго заживают, на их месте образуются рубцы и шрамы. Такое поведение - один из признаков аутоагрессии: повреждая свое тело, человек пытается проявить негативные эмоции, которые он не умеет или боится проживать другими, более экологичными способами», - объяснила врач.
Кстати, суетливость и многозадачность также указывает на стресс. Человек переживает, что может не успеть все выполнить и столкнется с негативными последствиями и осуждением.
«Поэтому он старается сделать множество дел одновременно и суетится. Чаще всего такой стиль поведения приводит не к повышению эффективности, а к ошибкам и провалам, что в свою очередь усиливает стресс», - подытожила Ольга Уланкина.
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