Медсестра назвала худшие утренние напитки, которые гарантируют вздутие живота

Напитки, которые человек пьет на завтрак, напрямую влияют на его самочувствие в течение дня. Ежедневный ритуал может привести к появлению нежелательных последствий — газов и вздутия живота. Медсестра Лорен Тайер назвала два напитка, которые не следует употреблять утром, чтобы избежать газов и вздутия живота. Об этом сообщает американское издание She Finds.

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Протеиновые коктейли

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Хотя протеиновые коктейли являются популярными среди тех, кто хочет увеличить потребление белка и поддержать рост мышц, важно помнить о потенциальных побочных эффектах, таких как газы, вздутие живота и воспаление.

— Протеиновые коктейли могут быть тяжелыми для желудка по многим причинам. Содержащаяся в них сыворотка, которая является побочным продуктом молока, а также заменители сахара, применяемые в коктейлях, могут вызывать воспаление и дискомфорт в кишечнике, — пояснила специалист.

Если человек потребляет много протеинового порошка, это перегружает пищеварительную систему, приводит к образованию газов и вздутию живота. Чтобы избежать этого, стоит выбирать протеиновые порошки с более простыми ингредиентами или найти альтернативу на растительной основе. Также можно скорректировать размер порции в соответствии с индивидуальными особенностями пищеварительной системы.

Как и при любом изменении рациона питания, всегда полезно проконсультироваться с медицинским работником или диетологом, чтобы подобрать лучшую белковую добавку, которая соответствует индивидуальным потребностям и особенностям пищеварительной системы.

Фруктовые соки

Соки могут казаться полезными, так как фрукты содержат много витаминов. Но есть несколько причин, по которым следует избегать употребления фруктовых соков для здоровья. Во-первых, это может негативно сказаться на пищеварительной системе.

— Купленный в магазине сок обычно готовится из фруктового концентрата, сахара, ароматизаторов и воды, а не из настоящих фруктов. Все эти ингредиенты могут привести к избыточному газообразованию, вздутию живота и воспалению, — предупредила эксперт.

Многие имеющиеся в продаже фруктовые соки содержат большое количество фруктозы и натурального фруктового сахара. Пищеварительная система некоторых людей не может эффективно усвоить сахар, что приводит к брожению в кишечнике, образованию газов и вздутию живота.

Воспаление — еще один серьезный недостаток чрезмерного потребления сахара. В некоторых фруктовых соках может отсутствовать клетчатка, которая содержится в цельных фруктах и помогает регулировать пищеварение. Без клетчатки натуральные сахара, содержащиеся в соке, могут усваиваться быстрее, что грозит резким скачком уровня сахара в крови и дискомфортом при пищеварении.