Врач Копылов рассказал о способе борьбы с новогодними инфарктами

До главного зимнего праздника осталось полмесяца. В Новый год возрастает риск получить травму, причиной которой чаще всего становится пиротехника. О том, как предостеречь себя от плохих последствий для здоровья или вовремя оказать первую помощь, рассказал доктор медицинских наук Филипп Копылов.

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Самой часто травмой, по словам эксперта, становятся ожоги от петард. При получении ожога необходимо промывать пораженные ткани под холодной водой на протяжении десяти-пятнадцати минут. Если травма затронула лицо или является слишком сильным, следует незамедлительно обратиться к медикам.

Еще одной частотной травмой являются ушибы и переломы. В этой ситуации следует сразу вызвать врача, а не начинать самолечение.

Врач также предостерег россиян от обморожений и злоупотребления спиртным, которое может пагубно влиять на сердечный ритм и даже спровоцировать инфаркт.

Медик также напомнил об особой осторожности в новогодние праздники по отношению к здоровью и призвал людей заранее ознакомиться с теорией оказания первой помощи, передает KP.ru.

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