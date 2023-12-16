Врач рассказал, как справиться с изжогой

Врач-терапевт, пульмонолог, реабилитолог Олег Абакумов поделился советами, как справиться с изжогой. Об этом врач рассказал в своем Telegram-канале.

© Freepik

Изжога возникает, когда в пищевод проникает желудочный сок. Врач отмечает, что изжога бывает даже у полностью здоровых людей, а также беременных женщин.

Абакумов рекомендует обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, если изжога мучает не менее 2 раз в неделю и к ней добавляются трудности с проглатыванием пищи, тошнота, рвота и потеря веса по причине плохого аппетита.

Врач напоминает, что боль в груди может сигнализировать и о сердечном приступе и инфаркте миокарда.

Изжога часто случается из-за употребления острой, жирной и жареной пищи, лука, цитрусов и томатов, шоколада, мяты, алкоголя, газировки и кофе, поэтому от этих продуктов следует отказаться.

Абакумов предупреждает, что изжога, которая постоянно мучает человека и мешает ему жить, называется гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Ее наличие можно определить с помощью рентгена, эндоскопии, кислотных тестов и тестирования моторики пищевода.

Справиться с изжогой помогут лекарства: антациды, блокаторы H2-рецепторов (цитидин и фамотидин) и ингибиторы протонной помпы (эзомепразол, лансопразол и омепразол).

Все эти препараты выписывает врач. Самостоятельно можно только изменить привычки в еде и жизни, чтобы снизить вероятность появления изжоги.

Чтобы избавиться от изжоги, терапевт советует избегать стрессовых ситуаций, не заниматься физическими активностями после еды, не переедать, есть не позднее чем за 3-4 часа перед сном, не носить облегающую одежду, не спать без подушки и не курить.