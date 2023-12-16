Врачи рассказали о разнице между гриппом и ОРВИ

Грипп и простуда – это два разных заболевания, поражающие верхние дыхательные пути.

© Unsplash

Простуда, или острая респираторная инфекция, может быть вызвана как вирусами, так и бактериями. Эти возбудители передаются воздушно-капельным путем. Простуда обычно начинается постепенно, сопровождается лихорадкой, заложенностью носа, кашлем и болью в горле. Хотя прогноз этого заболевания обычно благоприятный, оно может продолжаться до двух недель. Вакцины от простуды не существует.

Грипп также относится к острым респираторным заболеванием, но вызывается специфическими вирусами гриппа A, B или C. Штаммы вируса меняются каждый год, поэтому ежегодно разрабатывается новая вакцина. Болезнь носит сезонный характер, наиболее распространена в зимние месяцы.

Симптомы гриппа проявляются внезапно с сухим, отрывистым кашлем, высокой температурой, болью в мышцах и головной болью. Может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, менингит или миокардит. Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Роспотребнадзор рекомендует избегать скоплений людей в период эпидемии. Регулярно мыть руки горячей водой и мылом или использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе. Следует избегать прикосновений к лицу, особенно ко рту, носу и глазам, и при кашле или чихании нужно прикрывать рот и нос.