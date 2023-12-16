Можно ли одновременно заразиться COVID-19, гриппом и микоплазменной инфекцией
Заразиться сразу несколькими вирусами вполне возможно, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Последние данные наших зарубежных коллег после того, как они сделали мультитест-системы (то есть тест-системы, которые определяют несколько вирусов в носоглотке) свидетельствуют, что примерно до 10% пациентов, поступающих в относительно тяжёлом состоянии в больницы, заражены микст-инфекцией. То есть у них, например, коронавирусная инфекция сопряжена с каким-нибудь ОРВИ, в том числе и с гриппом", - рассказал "Российской газете" Владимир Болибок.
Что касается микоплазменной инфекции, то это крайне распространенная инфекция, которая протекает относительно легко.
"Это довольно легкий микроб, и у взрослых людей вызывает максимум ОРВИ. То есть симптомы легкой простуды. Только у людей с ослабленным иммунитетом микоплазменная инфекция будет протекать в более серьезной форме", - уточнил доктор.
А вот у детей микоплазменная инфекция может провоцировать развитие пнемонии.
Но допускается, что к уже имеющейся в организме микоплазменной инфекции может добавляться и коронавирусная, и грипп.
"Но пациентов с микст-инфекцией довольно мало - по моим данным, не наберется даже процента от болеющих сезонными вирусными инфекциями", - констатирует Болибок.
При этом лечение таких пациентов всегда индивидуальное и может занимать длительное время.