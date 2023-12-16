Можно ли одновременно заразиться COVID-19, гриппом и микоплазменной инфекцией

"Последние данные наших зарубежных коллег после того, как они сделали мультитест-системы (то есть тест-системы, которые определяют несколько вирусов в носоглотке) свидетельствуют, что примерно до 10% пациентов, поступающих в относительно тяжёлом состоянии в больницы, заражены микст-инфекцией. То есть у них, например, коронавирусная инфекция сопряжена с каким-нибудь ОРВИ, в том числе и с гриппом", - рассказал "Российской газете" Владимир Болибок.