Врач предупредил об опасности порвать горло и барабанные перепонки при чихании

Если зажимать нос и рот во время чихания, можно порвать горло, рассказал лор Рашадс Мисировс из Шотландского университета респираторных заболеваний. Об этой опасности он предупредил в беседе с «Би-би-си».

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По словам Мисировса, нужно всегда позволять себе чихать беспрепятственно, поскольку задерживание этого процесса может привести к разрыву барабанных перепонок, кровоизлиянию в глаза или нос, разрыву аневризмы или трещинам в ребрах.

«Нужно аккуратно прикрыть лицо рукой или внутренней стороной локтя, чтобы вирусы, слюна и слизь не брызгали на окружающих», — посоветовал врач.

Сам Мисировс признался, что пользуется другой техникой.

«Я прижимаю большой палец к верхней губе под носом, не блокируя ноздри, на несколько секунд. С открытыми ноздрями чихание проходит проще, если не удается сдержаться», — заключил он.