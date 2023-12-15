Отоларинголог назвала типичным привыкание к сосудосуживающим каплям

«Во время болезни, желая поскорее вернуть полноценное дыхание носом, можно сильно себе навредить. Большинство обращающихся к нам пациентов рассказывают типичную историю, когда длительное использование сосудосуживающих спреев в нос во время простуды приводит к привыканию и неприятным осложнениям», — сказала она в беседе с Общественной службой новостей.