Врач Калинчев: анализ крови поможет определить наличие дефицита железа

Определить недостаток железа в организме человека самостоятельно по симптомам не получится, рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев. По его словам, все характерные для данного недуга симптомы могут подходить к очень большому спектру заболеваний. "Нельзя никак определить дефицит железа. Иначе вся симптоматика неспецифична: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, низкая толерантность к физической нагрузке, плохой иммунитет", — отметил эксперт Врач подчеркнул, что диагностировать проблему можно только с помощью анализа крови. "Я рекомендую на дефицит железа сдавать один анализ — ферритин. Он показывает запасы железа в организме", — заключил Калинчев. Нутрициолог Анастасия Костомаха до этого говорила, что прежде всего на нехватку железа указывают шум в ушах и "мушки" в глазах, а также слабость и повышенная утомляемость человека. Кроме того, признаками могут быть наличие одышки и повышенный пульс. Еще одним явным симптомом Костомаха назвала сухость кожи и изъязвление в уголках губ.