Доктор Мясников рассказал, можно ли вылечить хроническую боль

Многие люди сталкиваются с болью и скованностью движений после сна и физической нагрузки. Доктор Мясников на своём Telegram-канале рассказал, можно ли вылечить хроническую скелетно-мышечную боль.

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По словам эксперта, для начала нужно исключить ряд заболеваний и состояний. Если по результатам анализов и обследований не выявлено никаких патологий, то нужно научиться жить с этой болью.

Жить с болью – это определённый труд. Любой человек в возрасте 50+ в любом случае живёт с болью.

Хронический болевой синдром – это стойкая боль, которая плохо поддаётся терапии. В большинстве случаев она является результатом соматического заболевания или последствием травм.