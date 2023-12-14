Доктор Мясников рассказал, можно ли вылечить хроническую боль
Многие люди сталкиваются с болью и скованностью движений после сна и физической нагрузки. Доктор Мясников на своём Telegram-канале рассказал, можно ли вылечить хроническую скелетно-мышечную боль.
По словам эксперта, для начала нужно исключить ряд заболеваний и состояний. Если по результатам анализов и обследований не выявлено никаких патологий, то нужно научиться жить с этой болью.
Жить с болью – это определённый труд. Любой человек в возрасте 50+ в любом случае живёт с болью.
Хронический болевой синдром – это стойкая боль, которая плохо поддаётся терапии. В большинстве случаев она является результатом соматического заболевания или последствием травм.
Нам всем – кому-то раньше, кому-то позже – придётся жить с хронической болью. Этого избегают только те, кто умерли молодыми. Поэтому надо понимать, что нам с этим жить долго, годами — и не нужно тратить эти годы на медицинские процедуры.