Как лечиться при первых симптомах простуды

Врач-терапевт рассказал, каких правил стоит придерживаться.

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Перед Новым годом меньше всего хочется болеть, однако от вирусов скрыться практически нереально, особенно в большом городе.

Наш эксперт, врач-терапевт Наталья Новикова, подсказала основные способы борьбы с первыми симптомами простуды.

Исключите физическую активность

Худшее, что можно сделать в ситуации, когда накрывает недомогание, — отправиться на работу или же продолжать слишком активный образ жизни, например, в спортзале.

Наталья: «Обеспечьте себе постельный режим хотя бы на первые два дня, далее действуйте по состоянию, но не спешите сворачивать горы — организму необходимо восстановиться».

Следите за температурой

Многие врачи не рекомендуют сбивать температуру, так как вирусы не выживают при повышении градуса. И все же, если температура держится на отметке в 39 градусов и выше на протяжении нескольких дней, вызывайте скорую.

«На второй день уже можно вызывать врача, чтобы он назначил оптимальное лечение соответственно вашим симптомам. Заниматься самолечением точно не стоит, если есть температура, кашель и насморк», — говорит наш эксперт.

Пейте больше жидкости

Если нет противопоказаний, пейте не меньше двух-трех литров в сутки. Причем, это должна быть чистая вода или ягодные морсы.

Наталья: «Очень хорошо в этом случае работает щелочная минеральная вода, морсы, некрепкий чай и фруктовые компоты с медом».

Исключите холодные напитки, но при этом не перегревайтесь в ванной — организм и так ослаблен.

Соблюдаем диету