Как обезопасить себя инсульта и сердечного приступа в праздники

Как правило, в конце декабря учащается количество инфарктов и инсультов. Но кардиолог доктор Дональд Ллойд-Джонс из Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета дал несколько советов по этому поводу.

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В праздничный период все мы сталкиваемся с большим количеством стресса. Это, а также зимняя холодная погода повышают риск возникновения инсульта или инфаркта миокарда в новогодние и рождественские дни.

В холодную погоду может быть опасно работать с лопатой. Связано это с тем, что мы можем переусердствовать и из-за слишком большого количества одежды наше тело перегреется. Это идеальные условия, чтобы максимизировать нагрузку на сердце.

Medical Xpress

Как понять, что у человека из-за стресса начался сердечный приступ? У мужчин симптомы включают в себя сильное давление в середине грудной клетки и/или внезапную необъяснимую одышку. Женщины, как правило, сталкиваются с одышкой, сильной усталостью, головокружением.

При инсульте лицо становится опущенным, рука с одной или другой стороны слабее, человек испытывает проблемы с речью.