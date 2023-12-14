Как реабилитируют пациента после инсульта

Стало известно о современных технологиях реабилитации после инсульта, которые начинаются уже с первых дней после болезни. Они включают в себя комплекс процедур для восстановления физических и умственных функций.

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Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала заведующая неврологическим отделением, врач - невролог, врач высшей категории, доктор медицинских наук врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Елена Ширшова.

В первый этап реабилитации входит комплекс процедур для лежачих пациентов, таких как переворачивание, массаж противопролежневый, дыхательная гимнастика и вертикализация. Кроме того, начинается работа над восстановлением речи. Этот этап занимает 1-2 недели. На втором этапе начинается кинезиотерапию, занятия на тренажерах с биологической обратной связью, виртуальной реальностью, массаж, и физиотерапевтические методики.

Реабилитация проводится индивидуально для каждого пациента и включает в себя работу с речевыми нарушениями, восстановление памяти, эрготерапию, занятия с логопедом и психологом.

«Ежедневные несложные процедуры не занимают много времени, поэтому важно следовать рекомендациям врачей регулярно. Человек способен выполнять их самостоятельно и закреплять результат, достигнутый врачами. Полученный лечебный эффект позволяет предотвратить риск возможных кровоизлияний в будущем», – отмечает Ширшова.