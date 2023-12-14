Врач перечислил порядок действий при несбиваемой температуре

Если повышенная температура держится слишком долго, нужно вызывать скорую помощь, говорит врач-инфекционист Владимир Капацына. Порядок действий при несбиваемой температуре он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

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По словам Капацыны, при гриппе симптомы развиваются очень стремительно: температура обычно повышается до 39 и больше градусов, появляются сильная слабость, озноб и сухой, надсадный кашель с дискомфортом в верхних отделах грудной клетки.

При появлении этих симптомов заболевшему человеку следует остаться дома и обратиться к врачу, который назначит правильное лечение.