Врач перечислил порядок действий при несбиваемой температуре

Если повышенная температура держится слишком долго, нужно вызывать скорую помощь, говорит врач-инфекционист Владимир Капацына. Порядок действий при несбиваемой температуре он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».
По словам Капацыны, при гриппе симптомы развиваются очень стремительно: температура обычно повышается до 39 и больше градусов, появляются сильная слабость, озноб и сухой, надсадный кашель с дискомфортом в верхних отделах грудной клетки.
При появлении этих симптомов заболевшему человеку следует остаться дома и обратиться к врачу, который назначит правильное лечение.
«Если повышение температуры тела продолжается более трех дней, надо повторно вызвать врача. Если повышенная температура остается более пяти дней, надо вызывать скорую помощь и в случае необходимости госпитализироваться в стационар», — сказал Капацына.