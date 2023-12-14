Назван неочевидный ранний симптом деменции

Падения с лестницы и нарушения координации движений являются ранними симптомами деменции. Об этих неочевидных признаках заболевания сообщила британская благотворительная организация по борьбе с деменцией Alzheimer Scotland, пишет Daily Express.

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В организации отметили, что чаще всего деменцию и болезнь Альцгеймера связывают с потерей памяти, ухудшением умственных способностей и проблемами с речью, однако симптомы могут и отличаться в зависимости от того, какую часть мозга затронуло заболевание. Одним из малоизвестных проявлений болезни специалисты назвали сложности при передвижении.

«Человек с деменцией может чаще поскальзываться, спотыкаться, падать. Вы можете заметить, что он шаркает при ходьбе и не поднимает ноги», — указали в Alzheimer Scotland.

Кроме того, при деменции человеку может стать труднее спускаться и подниматься по лестницам. Это происходит, потому что мозг не может правильно оценить расстояние из-за нарушений зрительно-пространственного восприятия. При появлении таких симптомов специалисты посоветовали обратиться к врачу, а также позаботиться о безопасности человека, установив удобные перила и убрав с пола предметы, которые могут спровоцировать падение.