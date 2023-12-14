Гепатолог рассказал о пищевых добавках, которые наносят вред печени

Биодобавки могут привести к заболеваниям печени, уверен гепатолог Сергей Вялов.

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В беседе с радио Sputnik он рассказал, что прием подобных препаратов довольно часто служит причиной, по которой откладывается действенное и нормальное лечение.

По словам врача, человек прибегает к употреблению биодобавок для печени, когда понимает, что с этим органом есть определенные проблемы. Поэтому при приеме биодобавок он просто теряет время, которое можно было потратить на хорошее лечение. Гепатолог отметил, что жировая болезнь может привести к стеатозу и фиброзу через три года.

Вялов предупредил, что в биодобавках часто содержится омега-3, однако от них нет никакой пользы. В составе компонента нет ненасыщенных жирных кислот, которые полезны для здоровья. В итоге человек употребляет жир, который наносит дополнительный удар по печени.

Растительные чаи тоже не столь безопасны, как кажется, отметил гепатолог. Именно они токсично сказываются на печени. Зверобой, например, оказывает большое влияние на здоровье печени, но многие пьют чай с этим растением чуть ли не каждый день.