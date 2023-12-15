Миллионы мужчин в мире борются с простатитом и раком простаты. Как защититься от этих болезней?

В России простатитом болеет каждый третий мужчина трудоспособного возраста. Ежегодно рак предстательной железы диагностируют у 42 тысяч россиян, то есть у 62 из 100 тысяч мужчин. В мировом масштабе этот показатель может достигать более миллиона случаев в год. По словам урологов и андрологов, снизить риск развития этих заболеваний можно грамотной профилактикой. О том, что она включает и на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы избежать осложнений, врачи рассказали «Ленте.ру».

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Кто находится в зоне риска?

Простатит может развиться у мужчины в любом возрасте, рассказала уролог-андролог «СМ-Клиника» Айнура Керимова. Однако в зоне повышенного риска находятся мужчины репродуктивного возраста, не использующие презервативы при частой смене сексуальных партнеров, отметила врач.

Передаваемые половым путем инфекции — одна из причин развития простатита

Также, по словам Керимовой, риск заболеть простатитом выше у мужчин с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, иммунодефицитами, проблемами с системой кровообращения (например, из-за малоподвижного образа жизни). Эти заболевания ослабляют защиту организма, что в свою очередь увеличивает вероятность возникновения воспаления в предстательной железе.

Уролог-андролог добавила, что неправильное питание и вредные привычки также провоцируют развитие простатита.

Частое употребление жирной и острой пищи, а также алкоголя и кофеина в большом объеме негативно сказывается на здоровье простаты, способствуя развитию воспаления в ней. А курение и употребление наркотиков увеличивают вероятность не только воспалительных процессов, но и развития рака Айнура Керимова уролог-андролог

Уролог, онколог клиники «Евроонко» Михаил Странадко в беседе с «Лентой.ру» добавил, что риск заболеть раком простаты увеличивается с возрастом, чаще болезнь диагностируют у мужчин старше 50 лет. Значительную роль играет и наследственность. Если у мужчины в семье были случаи рака простаты, то вероятность получить такой же диагноз у него выше, отметил врач.

«В России рак простаты занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у мужчин», — подчеркнул он

Как распознать у себя простатит?

Частое и болезненное мочеиспускание — самый яркий симптом простатита, отметила уролог-андролог Керимова. «Мужчина может испытывать жжение или дискомфорт при мочеиспускании, а также ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, — объяснила она. — Кроме того, при походе в туалет может появляться схваткообразная боль в области живота и промежности».

При простатите может возникать боль или дискомфорт у основания полового члена, в промежности, в области ануса Иногда боль усиливается при эрекции

Если мужчина во время секса или после полового акта испытывает боль, ему также стоит обратиться к врачу, чтобы исключить вероятность простатита, продолжила собеседница «Ленты.ру». По словам доктора Керимовой, пациенты с этим заболеванием жалуются и на нарушение эякуляции. Кроме того, продолжила врач, при простатите мужчина может чувствовать слабость, усталость, головную боль, быть раздраженным.

Может ли простатит привести к раку простаты?

По словам онколога Странадко, простатит — это длительное и повторяющееся воспаление в предстательной железе. А рак — это опухолевое заболевание.

Пока нет исследований, доказывающих прямую взаимосвязь между этими двумя заболеваниями. Однако важно помнить, что хроническое воспаление предстательной железы может вызывать изменения в тканях органа, что в теории действительно может косвенно повлиять на вероятность развития рака Михаил Странадко уролог, онколог

При этом распознать рак простаты на ранних стадия сложно, так как симптомы, как правило, отсутствуют. «С развитием заболевания мужчины могут столкнуться с частым мочеиспусканием, ослаблением оттока мочи, появлением примесей крови в моче, болью в нижней части живота и промежности, болью в пояснице, руках и ногах и потерей веса», — перечислил доктор Странадко.

Что делать, чтобы сохранить простату здоровой?

Руководитель Центра урологии клиники «Медассист» Александр Панферов отметил в беседе с «Лентой.ру», что минимизировать риск развития простатита и рака предстательной железы можно, если избегать переохлаждений и перегрева области половых органов, венерических заболеваний, урогенитальных инфекций. Также на пользу мужскому здоровью, по словам уролога, пойдут отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, минимизация стресса и активный образ жизни.

«Физическая активность изменяет уровень гормонов и положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы: улучшает кровообращение в малом тазу и препятствует росту предстательной железы», — объяснил специалист.

Занятия спортом снижают риск развития заболеваний предстательной железы на 25 процентов

«Для здоровья простаты необходимо ограничить потребление жирных продуктов и соли, есть больше овощей, фруктов, нежирного мяса и морской рыбы, морепродуктов, а также петрушки, грецких орехов, тыквы», — перечислил доктор Панферов полезные продукты.

По словам врача, регулярная половая жизнь и частая эякуляция (в том числе при мастурбации) — тоже одно из условий здоровья простаты.

Во время полового акта обменные процессы идут активнее, усиливается кровоснабжение, предстательная железа синтезирует специфический секрет. Также важно помнить об интимной гигиене, защищая себя от половых инфекций Александр Панферов уролог

Уролог-андролог Керимова добавила, что одним из способов профилактики заболеваний простаты являются упражнения Кегеля для мышц тазового дна. «Они не требуют дополнительной подготовки и специальных условий для выполнения. Регулярное выполнение упражнений помогает укрепить мышцы промежности, способствует улучшению циркуляции крови в органах малого таза», — разъяснила врач.

Какие анализы необходимо сдавать для ранней диагностики заболеваний простаты?

Уролог Панферов заверил, что мужчинам моложе 40 лет при отсутствии жалоб нет необходимости постоянно следить за состоянием предстательной железы. Пациентам более старшего возраста, особенно находящимися в зоне риска, следует ежегодно сдавать ПСА (простат-специфического антигена) крови и наблюдаться у уролога.

Доказано, что при регулярном наблюдении смертность от рака предстательной железы снижается в два раза