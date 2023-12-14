Терапевт назвала недопустимые действия в спортзале

«Жевать жвачку в спортзале абсолютно недопустимо. При интенсивных занятиях, а также во время спаррингов в ринге, высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксией) и последующей смертью. При жевании резинки выделяется избыточное количество слюны, что также может провоцировать попадание ее в том числе в дыхательные пути», — объяснила медик, добавив, что при жевании сбивается дыхание, что увеличивает нагрузку на организм при интенсивных тренировках.