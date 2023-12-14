Терапевт Кузьменко рассказал, что простуду нужно лечить симптоматически

Врач отметил, что лечение — это набор действий, направленных на исправление поломок в организме и ускорение процесса выздоровления. Его можно представить в виде пирамиды из трех составляющих. В основе — этиологическое, далее — патогенетическое, а верхушка — симптоматическое, когда врач просто убирает внешние проявления — симптомы.

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По словам терапевта, этиологическое лечение, когда устраняют причину, самое лучшее. Но зачастую люди сталкиваются именно с симптоматическим лечением. Оказалось, при нем врачи не лечат простуду, а просто отвлекают человека, пока все не пройдет само благодаря иммунитету, регенерации и времени. Кузьменко пояснил:

«Примеры симптоматического лечения можно найти еще в детстве: вспомните, как родители дули на ранку или трясли погремушкой, если ребенок ушибся. Это работает», — рассказал врач.

Кроме того, отметил медик, если человек просто сидит и страдает от простуды, то это воспринимается хуже. Поэтому в ход идет отвлекающая терапия. Больной заваривает травяной отвар, настаивает его и пьет пять раз в день по три столовые ложки. Во время этого якобы лечения человек погружается в ритуальный процесс и перестает концентрироваться на симптомах.

Филипп Кузьменко уверен, что симптоматические лечение — необязательное. Он заключил:

«Когда меня спрашивают, как лечить простуду, я отвечаю - симптоматически. Читай никак. Нет ни этиологического, ни патогенетического лечения. Во всяком случае, которое доказано и сокращало бы продолжительность болезни. Есть только симптоматическое. А оно - факультативное. Если хочешь, «лечись», если нет — просто отдыхай. Результат будет один», — рассказал врач.