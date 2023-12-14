Промывание носа соленой водой облегчает протекание COVID 19

В исследовании приняли участие пациенты, выбранные случайным образом, у которых был положительный результат теста на SARS-CoV-2. Для двух групп применялось промывание носа морской водой, а одна группа была контрольной.

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В результате, по данным рандомизированного двойного слепого контролируемого исследования, промывание носа соленой водой несколько раз в день было связано со значительно более низким уровнем госпитализации в связи с COVID-19, сообщает Мedscape.

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Гипотеза заключалась в том, что процедуры, направленные на верхние дыхательные пути, могут снизить частоту и продолжительность симптомов со стороны верхних дыхательных путей, связанных с COVID 19. Взрослые в возрасте 18–65 лет, с подтвержденным положительным результатом теста на SARS-CoV-2, были случайным образом выбраны для использования низких или высоких доз морской воды в течение 14 дней.

Частота госпитализаций в группах с низкой (18,5%) и высокой (21,4%) концентрацией раствора была значительно ниже, чем в контрольной группе (58,8%).

Вполне возможно, что промывание носа солевым раствором и полоскание горла помогают снизить риск микроаспирации в лёгкие, что, в свою очередь, может уменьшить риск пневмонии, которая является основной причиной госпитализации.

Екатерина Ушакова, детский оториноларинголог, оториноларинголог Центра семейной медицины «Здравица» пояснила, что растворы для промывания носа бывают разной концентрации: изотонический (0,9% – как внутренняя среда организма) и гипертонический (1-3%). Последний обладает слабым противоотечным действием, не подходит для долгого использования, так как может сушить слизистую.

«В основном, такие растворы используются с целью элиминации – «изгнания» патологического фактора (аллергена, вируса) с вымываемым содержимым и даёт облегчение за счёт освобождения носовых ходов. Изотонические растворы увлажняют слизистую, успокаивают ее», – рассказала доктор.

Однако такие процедуры могут иметь и негативные последствия – повреждение слизистой вследствие неаккуратного промывания, при применении сильно концентрированных растворов. При самостоятельном промывании безопасная концентрация составляет 1/2 чайной ложки соли на стакан воды.

«Рекомендую использовать готовые растворы, чтобы не ошибиться с концентрацией. Можно купить обычный физиологический раствор в аптеке. Также есть готовые растворы с дозаторами, различными добавками, которые используются в определённых ситуациях и назначаются врачом», – пояснила Екатерина Михайловна.