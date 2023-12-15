Терапевт перечислила симптомы аллергии на новогоднюю ель

У людей, установивших дома живую елку к Новому году, могут проявиться симптомы аллергии, предупредила терапевт Кики Сотери. Первыми признаками являются чихание и кашель.

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Симптомы аллергии на елку похожи на проявления сезонных аллергий. Это насморк, дискомфорт в глазах, повышенная слезоточивость. Вызвать такую реакцию способны пятна плесени, пыльца, пылевые клещи на хвойном дереве.

Чтобы избежать неприятных симптомов, ель перед установкой необходимо промыть из шланга и высушить. Кроме того, при контакте с ней следует пользоваться перчатками.

Ставить ель лучше в помещениях с умеренной температурой. Если аллергия все же началась, нужно принять антигистаминный препарат и не подходить близко к елке, сообщает издание Express.