Ломота в теле может быть признаком вирусного заболевания

Симптомами вирусного заболевания могут быть: высокая температура, кашель или боли в горле, ломота в теле, головная боль и озноб.

Иногда о болезни говорит потеря аппетита, диарея или рвота, слабость и затрудненное дыхание.

При любом из вышеперечисленных симптомов необходимо вызвать врача на дом по номеру 112 или телефону регистратуры ближайшей поликлиники.

Именно врач поставит диагноз и назначит лечение.

Самостоятельным приемом лекарств лучше не увлекаться. Стоит помнить, в группе риска тяжелого течения гриппа, COVID-19 или других острых вирусных заболеваний находятся пожилые люди старше 65 лет, дети до пяти лет, беременные, граждане с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом.