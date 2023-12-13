Ломота в теле может быть признаком вирусного заболевания
Симптомами вирусного заболевания могут быть: высокая температура, кашель или боли в горле, ломота в теле, головная боль и озноб.
Иногда о болезни говорит потеря аппетита, диарея или рвота, слабость и затрудненное дыхание.
При любом из вышеперечисленных симптомов необходимо вызвать врача на дом по номеру 112 или телефону регистратуры ближайшей поликлиники.
Именно врач поставит диагноз и назначит лечение.
Самостоятельным приемом лекарств лучше не увлекаться. Стоит помнить, в группе риска тяжелого течения гриппа, COVID-19 или других острых вирусных заболеваний находятся пожилые люди старше 65 лет, дети до пяти лет, беременные, граждане с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом.
Однако поднять его можно правильным питанием, об этом мы писали ранее.