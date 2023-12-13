Ученые: когнитивные нарушения приводят к деменции после инсульта

Анализ исследований показал, что когнитивные нарушения приводят к деменции после инсульта. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Ученые из Германии выяснили, что нарушения когнитивных функций влияют на риск развития деменции. Среди других причин деменции исследователи назвали сахарный диабет, фибрилляцию предсердий и гиперинтенсивность белого вещества головного мозга на МРТ.

Для подтверждения своей гипотезы ученые из Мюнхенского университета провели анализ более чем сотни исследований, которые были посвящены постинсультной деменции и когнитивным нарушениям.

Исследователи обнаружили, что больше всего на возникновение постинсультной деменции влияют когнитивные нарушения перед инсультом. Другими факторами риска являются сахарный диабет и умеренная или тяжелая гиперинтенсивность белого вещества головного мозга на магнитно-резонансной томографии.