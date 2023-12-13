Почему мужчины переносят болезни тяжелее, чем женщины: видео
Многие из нас замечали, что при простудных заболеваниях мужчины часто выглядят более нездоровыми и уязвимыми. Даже небольшой насморк или кашель могут полностью вывести из строя представителей сильного пола. В то время как их жены, подруги или коллеги переносят похожие недомогания гораздо легче.
Все дело в различии работы иммунных систем. У женщин из-за действия эстрогенов активнее работает врожденный и адаптивный (приобретенный) иммунитет. Иммунные клетки женского организма показывают более высокую активность, а антитела – более высокий уровень связывания антигенов.
Именно из-за этих различий в строении организма, мужчины тяжелее переносят даже легкие заболевания.
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