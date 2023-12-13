Многие из нас замечали, что при простудных заболеваниях мужчины часто выглядят более нездоровыми и уязвимыми. Даже небольшой насморк или кашель могут полностью вывести из строя представителей сильного пола. В то время как их жены, подруги или коллеги переносят похожие недомогания гораздо легче.