Врач Павлова рассказала о простом способе быстро снять нервное напряжение
Эндокринолог Зухра Павлова перечислила простые методы, которые помогут быстро избавиться от нервного напряжения.
Павлова объяснила, что гормон стресса кортизол помогает организму ориентироваться в стрессовых ситуациях, однако его переизбыток вреден. Для того, чтобы остановить его выработку, врач порекомендовала пить воду.
Помимо этого, снять нервное напряжение помогают дыхательные практики, зарядка или любая другая физическая активность.
– В работающих мышцах все, что негативно влияет на организм, сжигается, – пояснила специалист.
Привести нервы в порядок поможет и теплая ванна с добавлением английской соли, в которой содержится много магния. Также успокаивающим эффектом обладают эфирные масла лаванды, мяты и эвкалипта.
Если перечисленные выше методы не помогают, тогда человеку необходимо выплакаться, так как вместе со слезами из организма выводятся вредные вещества. Рекомендации Павловой публикует Lenta.ru.