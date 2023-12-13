Эндокринолог Зухра Павлова перечислила простые методы, которые помогут быстро избавиться от нервного напряжения.

Павлова объяснила, что гормон стресса кортизол помогает организму ориентироваться в стрессовых ситуациях, однако его переизбыток вреден. Для того, чтобы остановить его выработку, врач порекомендовала пить воду.

Помимо этого, снять нервное напряжение помогают дыхательные практики, зарядка или любая другая физическая активность.

– В работающих мышцах все, что негативно влияет на организм, сжигается, – пояснила специалист.

Привести нервы в порядок поможет и теплая ванна с добавлением английской соли, в которой содержится много магния. Также успокаивающим эффектом обладают эфирные масла лаванды, мяты и эвкалипта.