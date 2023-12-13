Врач озвучила уменьшающие риск появления камней в почках продукты

При мочекаменной болезни следует соблюдать определенную диету. Она поможет сократить вероятность образования новых камней и ускорит выведение старых. Об этом рассказала Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Врач назвала продукты, которые снижают риск появления камней в почках
© Вести Подмосковья

Эксперт дала несколько рекомендаций по питанию при мочекаменной болезни. Следует употреблять те продукты, которые снижают pH мочи и способствуют осаждению кристаллов мочевой кислоты. В частности, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты, богатые витамином В6 (пшено, гречка, перловка, ячневая крупа), и магнием.

Также стоит добавить в рацион различные ягоды, овощи и фрукты (брюссельская капуста, спаржа, тыква, брусника, красная смородина, кислые сорта яблок). Кроме того, будут полезны продукты, содержащие кальций (молоко, орехи, зелень). В то же время стоит избегать продуктов, повышающих pH мочи – морковь, картофель, дыня, груша, помидор, арбуз.

Во время обострения мочекаменной болезни рекомендуется снизить потребление поваренной соли и углеводов, а также добавить поливитаминные препараты.