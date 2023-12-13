Врач назвала продукты, которые снижают риск появления камней в почках

При мочекаменной болезни следует соблюдать определенную диету. Она поможет сократить вероятность образования новых камней и ускорит выведение старых. Об этом рассказала Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Эксперт дала несколько рекомендаций по питанию при мочекаменной болезни. Следует употреблять те продукты, которые снижают pH мочи и способствуют осаждению кристаллов мочевой кислоты. В частности, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты, богатые витамином В6 (пшено, гречка, перловка, ячневая крупа), и магнием.

Также стоит добавить в рацион различные ягоды, овощи и фрукты (брюссельская капуста, спаржа, тыква, брусника, красная смородина, кислые сорта яблок). Кроме того, будут полезны продукты, содержащие кальций (молоко, орехи, зелень). В то же время стоит избегать продуктов, повышающих pH мочи – морковь, картофель, дыня, груша, помидор, арбуз.