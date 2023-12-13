Врач предупредил об опасности одной популярной группы препаратов для сердца

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что гормональные препараты увеличивают риск развития сердечных заболеваний у женщин после наступления менопаузы. О негативном влиянии популярной группы лекарств на здоровье медик предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Специалист объяснил, что до недавнего времени оральные контрацептивы, содержащие эстроген, могли приводить к тромбозам и усиливать риск развития заболеваний сердца.

«Потом дозы эстрогена значительно снизились, и сегодня считаются относительно безопасными», — отметил доктор.

При этом Мясников подчеркнул, что для женщин, у которых уже наступила менопауза, прием тех же гормональных препаратов все же увеличивает риски возникновения болезней сердца.