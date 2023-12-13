Специалисты рассказали об опасных причинах возникновения отрыжки

С отрыжкой, вероятно, сталкивался каждый. Непроизвольный резкий выход через рот скопившихся в верхних отделах желудочно-кишечного тракта газов обычно беспокоит человека после переедания или потребления жирной, острой пищи, однако иногда оно может свидетельствовать о развитии ряда заболеваний, пишет The Sun с ссылкой на слова врачей.

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Если помимо отрыжки наблюдаются такие неприятные симптомы, как вздутие ,болезненные ощущения в животе, запор и диарея, то речь может идти о синдроме раздраженного кишечника, предупреждают специалисты.

Изжога, вздутие живота, тошнота и отрыжка могут указывать и на язву желудка, которая требует серьезного длительного лечения. Она возникает в том числе из-за частых инфекций и, как следствие, приема правовосполнительных лекарств.

Если отрыжка до определенного момента не беспокоила, но впоследствии стала вашим верным спутником, то, возможно, причина в гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: обратный отток желудочной кислоты происходит хронически и со временем наносит вред организму, объяснили врачи.