Стало известно, чем чаще болеют подростки с ожирением

Исследование показало, что высокий индекс массы тела (ИМТ) в подростковом возрасте может привести к повышенному риску развития хронической болезни почек (ХБП) в раннем взрослом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA.

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В исследовании приняли участие более 593 000 подростков.

Этот риск наблюдался даже у внешне здоровых людей с нормальным индексом массы тела. Ученые отмечают, что скорректированный коэффициент риска развития ХБП в возрасте до 45 лет колеблется от 1,8 до 9,4 у мужчин и от 1,4 до 4,3 у женщин в зависимости от класса ИМТ.

Исследование выявило значительный риск развития ХБП во всех классах ИМТ по сравнению с контрольной группой с нормальным ИМТ. Риск сохранялся даже среди людей без диабета и гипертонии — двух заболеваний, обычно ассоциирующихся с хронической болезнью почек. Мужчины оказались более уязвимы к этим эффектам, чем женщины, но точные биохимические механизмы, лежащие в основе этой связи, пока неясны.

Исследование также показало, что риск развития ХБП выше среди людей с выраженным ожирением.