Исследование: кока-кола не помогает от закупорки пищевода

Исследователи из Нидерландов выяснили, что употребление колы не способствует проталкиванию пищевого комка. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.

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Люди часто пьют колу, чтобы избавиться от затруднения глотания, надеясь на то, что в этом им поможет газ, который содержится в коле. Пищевой комок, который закупоривает пищевод, также вызывает боль в груди и шее и отрыжку.

В ходе исследования врачи предлагали пациентам с пищевым комком пить колу небольшими порциями. Эксперимент показал, что через 40 минут комок проваливался дальше.

Всего в исследовании участвовал 51 человек (28 в группе вмешательства и 23 в контрольной группе). Успешно разрешить проблему удалось у 43 процентов в группе вмешательства и 35 процентов в контрольной группе. При этом в группе, которая принимала кока-колу, было 6 человек, которые отметили, что после напитка у них появились боль и дискомфорт.