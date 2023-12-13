Невролог рассказала, в каких случаях бесполезно принимать глицин
Прием глицина при длительном и тяжелом стрессе может оказаться бесполезным. Об этом заявила невролог Елена Акарачкова.
«Глицин является аминокислотой. Он оказывает как успокаивающий, так и тонизирующий эффект. Прием около 300 миллиграммов глицина в день действительно помогает успокоиться, улучшить память и работоспособность, но он слабо воздействует на организм, поэтому его не стоит принимать при хроническом стрессе», – пояснила эксперт.
Акарачкова уточнила, что в какой-то момент глицин перестает помогать, потому что тревога становится хронической. Если болезнь прогрессирует, он перестает действовать, пишет радио Sputnik.