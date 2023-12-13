Эксперты рассказали, как правильно хранить лекарства

Нарушение правил хранения лекарств в домашних условиях может стать причиной потери эффективности препаратов и даже нанести вред здоровью, рассказали «МК в Калининграде» в пресс-службе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области. Как отметили эксперты центра, лучше всего закрывать домашнюю аптечку на замок — это снизит риск непредвиденных ситуаций с детьми.

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В пресс-службе уточнили, что лекарства должны находиться в недоступном для ребенка месте, иначе он может решить попробовать лекарства на вкус или случайно разбить какой-нибудь флакон. Кроме того, если хранить препараты в заводской упаковке, можно в любой момент ознакомиться с инструкцией, а также проверить срок годности.

Соблюдение условий и сроков хранения лекарств очень важно, так как они зачастую могут портиться при ненадлежащей температуре, слишком высокой или низкой влажности, а также под воздействием света.