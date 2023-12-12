Врачи назвали неочевидный симптом деменции

Деменция — страшный диагноз как для самого больного, так и для его близких. Болезнь также может повлиять на способность человека думать, говорить и выполнять повседневные действия.

Шотландская благотворительная организация Alzheimer Scotland, занимающаяся проблемами деменции, рассказала Daily Express о специфических симптомах, связанных с движением, которые можно заметить, когда больной пользуется лестницей.

Люди часто считают, что потеря памяти и деменция — это одно и то же, но есть и другие ключевые симптомы и признаки, на которые следует обратить внимание, говорят в организации.

"Каждый человек с деменцией индивидуален. То, как болезнь влияет на них, зависит от того, какие участки мозга повреждены сильнее всего".

Человек с деменцией может с трудом подниматься и спускаться по лестнице. Ему может быть сложно поднимать ноги, и он чаще поскальзывается или падает. Можно заметить, что человек шаркает, а не поднимает ноги при ходьбе.

Если кто-то из ваших знакомых испытывает трудности с ходьбой по лестнице, а также другие симптомы деменции, посоветуйте ему обратиться к лечащему врачу.

Организация рекомендует несколько способов, как сделать лестницу безопаснее для больного деменцией:

Если ковры или напольные покрытия изношены или повреждены, их следует заменить.

Постарайтесь убедиться, что перила прочные.

Сделайте так, чтобы края каждой ступеньки хорошо видны, это можно сделать с помощью краски.

Установите удобные поручни по обеим сторонам лестницы.

Не загромождайте лестницу и старайтесь не носить с собой слишком много вещей, когда ходите по ней.