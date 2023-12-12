Кардиолог Кореневич объяснила, почему скачет давление
Артериальное давление может повышаться не только по причине гипертензии, но и просто потому что человеку стало страшно. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.
«Гипертоническая болезнь в чистом виде, несмотря на то что реально опасна для жизни и здоровья, не имеет никаких симптомов. Если вам плохо и при этом давление повышено, это не имеет отношения к гипертонии. Это, скорее всего, невроз», – пояснила эксперт.
По ее словам, скачки давления происходят, потому что в кровь выбрасывается адреналин в ответ на хронически подавляемые негативные эмоции. Кореневич посоветовала, чтобы избавиться от скачков давления, поработать с психологом. В результате проработки негативных эмоций у человека исчезнут приступы и нормализуется давление, пишет «Доктор Питер».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, онколог Валиева назвала самый вредный для здоровья продукт. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева