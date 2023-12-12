Кардиолог Кореневич объяснила, почему скачет давление

«Гипертоническая болезнь в чистом виде, несмотря на то что реально опасна для жизни и здоровья, не имеет никаких симптомов. Если вам плохо и при этом давление повышено, это не имеет отношения к гипертонии. Это, скорее всего, невроз», – пояснила эксперт.