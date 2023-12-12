Британец порвал горло из-за попытки сдержать чих

30-летний мужчина из Шотландии пытался подавить чих, зажимая руками нос и рот, в результате чего у него произошел разрыв горла. Об инциденте сообщает издание The Sun.

Из-за предпринятых им действий давление на глотку было настолько сильным, что в ней образовалось отверстие диаметром 0,08 дюйма. Осознав, что произошло, мужчина отправился в больницу.

Он мог дышать, глотать и говорить, однако боль при этом была мучительной. В ходе осмотра медики констатировали разрыв горла.

Чихание приводит к увеличению давления в дыхательных путях, которое может достигать опасной силы. Во избежание неприятных последствий, для устранения которых может потребоваться серьезное лечение, врачи предостерегают пациентов от сдерживания чиха.