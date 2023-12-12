Шампанское – один из главных новогодних напитков во многих российских семьях. О том, чем запивать и заедать спиртное для минимизирования последствий, рассказала диетолог Наталия Гридина.

Специалист отметила, что за праздничным столом гости нередко пытаются утолить жажду после калорийных блюд, и делают это с помощью алкоголя. Однако спиртное не предназначено для такого.

«Потому главный принцип относительно здорового стола – рядом с бокалом с алкоголем должен быть стакан с водой», – отметила Гридина.

Можно чередовать глоток шампанского с несколькими глотками воды. Это поможет меньше пьянеть и поддержит работу желудка. Также если в новогодний вечер вы уже выпили шампанское, то не стоит пробовать другие газированные алкогольные напитки и жирную еду, советует врач.