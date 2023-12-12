Острая боль в грудной клетке не всегда свидетельствует о сердечном приступе. О неочевидной причине такого состояния врачи рассказали изданию Daily Mail UK.

Боль может возникать из-за синдрома Титце, который также именуется костохондритом, – это воспалительное поражение хрящевой части ребра в области его соединения с грудиной.

Дискомфорт в таком случае представляет собой острую, колющую боль в передней части грудной клетки. Неудивительно, что некоторые люди с данным недугом, не подозревая о нем, впадают в панику и принимают его за серьезные проблемы с сердцем.

Результаты ряда исследований показывают, что синдром Титце чаще встречается у женщин и людей, которые переусердствуют в тренажерном зале.