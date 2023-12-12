Доктор перечислил основные причины частого мочеиспускания

Частое мочеиспускание естественно в том случае, если человек потребляет большое количество жидкости. Однако в некоторых случаях оно может свидетельствовать о развитии ряда заболеваний – каких именно, доктор Бабак Ашрафи рассказал изданию Daily Mail UK.

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Например, по словам специалиста, сахарный диабет может спровоцировать частое мочеиспускание из-за повышенного уровня глюкозы в крови. Почки пытаются изо всех вывести лишний сахар из организма, что, в свою очередь, и приводит к подобным изменениям. Как правило, им сопутствует постоянная жажда.

Еще одна распространенная причина подобной проблемы – цистит. Инфекция раздражает мочевой пузырь и уретру, вызывая частые и неотложные позывы к мочеиспусканию. Для цистита в том числе характерны болезненные ощущения и жжение во время самого процесса.

При доброкачественной гиперплазии предстательной железы, которая распространена среди мужчин в возрасте 50 лет и старше, частота походов в туалет также увеличивается.

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