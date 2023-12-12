Врачи назвали симптом поздней стадии рака рака, который многие не замечают

Один из самых коварных видов онкологии часто распознают на поздней стадии, так как долгое время принимают его за "распространенный и безобидный" недуг.

Как пишет Pronews, такое заболевание, как рак яичников, даже на поздней стадии может маскироваться, например, под синдром раздраженного кишечника.

И это неудивительно, так как одним из основных симптомов, который может наблюдаться при раке яичников, является вздутие живота. Также в списке признаков, которые должны насторожить, - быстрое насыщение в процессе приема пищи, потеря веса, изменение стула, учащенное мочеиспускание.

Как ранее отметила врач Дебора Ли, когда мы говорим "о вздутии живота", это не значит, что симптом присутствует постоянно - "он может уходить, но всегда возвращается".

Специалист по генетике рака онкологического центра в Калифорнийском университете доктор Бет Карлан выразила мнение, что ключом к раннему обнаружению онкологии является генетика. Она же во многом определяет успешность лечения недуга.

"Я могу сделать одну и ту же операцию двум или трем женщинам, и одна женщина живет всего два года, а другой повезло жить 20 лет", - отметила специалист.

В любом случае проблемы со стороны кишечника усугубляет употребление в большом количестве трансжиров (фастфуд, жареная еда) - провокаторов воспаления.

Могут усугубить состояние дрожжевой хлеб и сахар. Поможет кишечнику нормально работать - клетчатка.