Врачи назвали симптом поздней стадии рака рака, который многие не замечают
Один из самых коварных видов онкологии часто распознают на поздней стадии, так как долгое время принимают его за "распространенный и безобидный" недуг.
Как пишет Pronews, такое заболевание, как рак яичников, даже на поздней стадии может маскироваться, например, под синдром раздраженного кишечника.
И это неудивительно, так как одним из основных симптомов, который может наблюдаться при раке яичников, является вздутие живота. Также в списке признаков, которые должны насторожить, - быстрое насыщение в процессе приема пищи, потеря веса, изменение стула, учащенное мочеиспускание.
Как ранее отметила врач Дебора Ли, когда мы говорим "о вздутии живота", это не значит, что симптом присутствует постоянно - "он может уходить, но всегда возвращается".
Специалист по генетике рака онкологического центра в Калифорнийском университете доктор Бет Карлан выразила мнение, что ключом к раннему обнаружению онкологии является генетика. Она же во многом определяет успешность лечения недуга.
"Я могу сделать одну и ту же операцию двум или трем женщинам, и одна женщина живет всего два года, а другой повезло жить 20 лет", - отметила специалист.
В любом случае проблемы со стороны кишечника усугубляет употребление в большом количестве трансжиров (фастфуд, жареная еда) - провокаторов воспаления.
Могут усугубить состояние дрожжевой хлеб и сахар. Поможет кишечнику нормально работать - клетчатка.
"Нормальная флора кишечника не питается плюшками. Для того, чтобы ее "прокормить", нужно не менее 500 граммов овощей в сутки (необязательно сырых)", - уточнила врач Екатерина Волкова.